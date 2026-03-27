Apuesta Nogales por tecnología para modernizar su sistema de agua

Con la meta de consolidar un suministro eficiente y moderno para Nogales, Sonora, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó este viernes un recorrido de supervisión por dos pilares de la infraestructura hídrica, el nuevo centro de monitoreo digital y la construcción del tanque Coahuila 1, acompañado por el director del OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza y el secretario del Desarrollo Urbano, Jorge Medina Esqueda, el munícipe destacó que estas inversiones representa un salto tecnológico sin precedentes para la ciudad.
La jornada inicio en el innovador centro de control digital 47 OOMAPAS (CCD47) donde se utiliza tecnología de punta para la telemetría en tiempo real, lo que permite a este sistema administrar el flujo de agua desde las fuentes principales de Los Alisos y Mascareñas, así como el destino de aguas residuales con el medidor hacia los Estados Unidos, el flujo a la Plata Tratadora y la operación del Cárcamo de rebombeo en la calle Tecnológico, sobre lo cual el alcalde aseguró que antes de concluir su administración, el monitoreo se extenderá a toda la red urbana, asegurando que ya se ha superado la etapa más difícil, que fue la inversión inicial.
La tecnología es importante ya en estos momentos considerarla en el tema del agua. Ya hemos, como ustedes vieron, iniciado un centro de monitoreo con tecnología de punta y también eso nos sirve para a la par estar haciendo obras, modificando algunas redes en beneficio de cómo ha crecido Nogales, de las necesidades que tenemos y es lo que estamos haciendo con los compañeros de OOMAPAS, con el Estado inclusive, con la Federación, para que Nogales verdaderamente tenga en los próximos años un suministro de agua eficiente, comentó el Alcalde.
Por su parte, el director de OOMAPAS, destacó que la visión es entregar para el año 2027 un organismo de primer nivel, totalmente automatizado y fortalecido, por lo que resaltó que el personal también se mantiene en constante capacitación, incluso a nivel internacional, para operar los nuevos sistemas digitales que pocos organismos de agua en el país actualmente poseen, gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Va a quedar un OOMAPAS automatizado, un OOMAPAS fuerte, un OOMAPAS con un excelente equipo de trabajo que tenemos, seguimos capacitándonos, acabamos de ir a una capacitación, un servidor y otros compañeros al extranjero, a Estados Unidos en estos días, y andan otros compañeros también de las plantas tratadoras tomando unos cursos en Cuernavaca. Entonces, como yo siempre les he comentado, para salir adelante en el organismo necesitamos los tres factores, que son deporte, cultura y educación, indicó Sandoval.