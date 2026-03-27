Apuesta Nogales por tecnología para modernizar su sistema de agua

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Supervisan centro de monitoreo digital y construcción del tanque Coahuila 1 como parte del proyecto para mejorar el suministro

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/03/2026 05:05 PM.
En Nogales y editada el 27/03/2026 05:08 PM.