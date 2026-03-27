Arranca colecta anual 2026 de Cruz Roja en Nogales con llamado a la solidaridad

...

Autoridades destacan que la institución depende del apoyo ciudadano para mantener su operación y fortalecer servicios de emergencia

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/03/2026 04:51 PM.
En Nogales y editada el 27/03/2026 04:54 PM.