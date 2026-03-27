Arranca colecta anual 2026 de Cruz Roja en Nogales con llamado a la solidaridad

“Esto que vez lo hacemos juntos” es el lema que marca el inicio de la colecta anual 2026 de la Cruz Roja en Nogales, Sonora, un llamado a la unidad que busca fortalecer la capacidad de respuesta de una institución que sobrevive gracias a la solidaridad ciudadana, por lo que durante el arranque oficial se destacó la labor humanitaria no conoce de calendario ni de presupuestos públicos fijos, sino que depende directamente de la voluntad de la comunidad para seguir salvando vidas.
El evento fue encabezado por el presidente municipal Juan Gim Nogales, junto al delegado de la institución en Sonora, David Andrés Camou, siendo este último el que enfatizó que la prioridad actual es la renovación del parque vehicular para garantizar traslados seguros, anunciado la integración de una nueva ambulancia de modelo 2026, por su parte el Alcalde, refrendó el compromiso del Gobierno Municipal con un donativo inicial de 50 mil pesos, extendiendo el llamado a todos los sectores a sumarse con esta causa.
No buscamos otro estandarte que no sea el de ayudar. La labor humanitaria no necesita protagonismos. En una emergencia, Nogales necesita unidad. La ayuda no divide, une. Nuestra operación no se sostiene con presupuesto público. Existe gracias a la confianza y solidaridad de la sociedad y dependencias como ustedes, mencionó el delegado Camou.
De la misma forma la Cruz Roja en Nogales reportó un total de 8,025 servicios de ambulancia y 5,102 atenciones médicas brindadas directamente en su sede, consolidándose como el principal lugar de auxilio inmediato para la población, por lo que el presidente municipal, señaló que detrás de cada una de esas cifras hay una historia de esperanza y una familia que recibió apoyo en su momento más crítico.
Como gobierno municipal entendemos que ninguna institución puede sola, eso es invaluablemente. Por eso hoy reiteramos nuestro compromiso, nuestro trabajo en equipo entre gobierno y sociedad civil que es fundamental para lograr los objetivos con la Cruz Roja. Y en una frontera como la nuestra, donde los retos son constantes y complejos a veces, esta colaboración se vuelve aún más necesaria y solidaria, sobre todo, compartió el Alcalde.