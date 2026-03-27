Tras ataque armado, 24 años sobrevive de disparos en Nogales

Una persona sobrevivió ilesa a un ataque armado que sufrió cuando transitaba por calles del sector comercial el Greco donde sujetos armados desde el interior de un vehículo le dispararon con armas de fuego en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el informe oficial fue a las 14:34 horas que elementos de la Policía Municipal recibieron en las instalaciones de Seguridad Pública a Francisco N. de 24 años de edad, víctima del ataque.
El afectado manifestó a los agentes que momentos antes al ir circulando por la calle Alejandría de la colonia El Greco, a bordo de su vehículo Ford de color gris al llegar a la intersección de la calle Pirgos, se le emparejó un sedán de la marca Volkswagen de donde comenzaron a dispararle para posteriormente huir rumbo al bulevar 2mil.
tomando la decisión de trasladarse a las instalaciones de Seguridad Pública a poner su denuncia, ante lo sucedido procedieron a dar aviso al departamento de Servicios Periciales, quienes se encargaron de procesar las evidencias encontrando tres impactos en el vehículo.