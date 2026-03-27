Tras ataque armado, 24 años sobrevive de disparos en Nogales

...

Sujetos armados dispararon desde un vehículo en movimiento; la víctima resultó ilesa pese a los impactos en su automóvil

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/03/2026 04:03 PM.
En Nogales y editada el 27/03/2026 04:08 PM.