Brindan apoyo integral a madres de familia en colonias de Nogales

Con el apoyo de la Red de Mujeres con Ángel, la agrupación Mujeres al 100 brinda una serie de servicios a las madres de familia en las colonias de esta frontera.
La coordinadora en Nogales de Mujeres al 100, Angélica Burgos Garay, indicó que con el respaldo de profesionistas del derecho, fisioterapeutas, enfermeras y otras profesionales, proporcionan asesoría y orientación gratuita.
Es un grupo de apoyo muy importante para nosotras como organización...como también para las jefas de familia con alguna problemática, porque se les orienta y asesora en la solución de distintas problemáticas, explicó.
Ya se están proyectando los trabajos a llevar a cabo para el próximo mes de abril, adelantó, como parte de los festejos del Día del Niño y la organización de cursos de verano para los jóvenes.
De igual manera, en la gestión ante distintas instancias gubernamentales o grupos de asistencia en la comunidad como apoyo a las mujeres jefas de familia, jóvenes adolescentes y personas de la tercera edad.