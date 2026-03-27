Detienen a “La Chola” tras agredir a mujer en la colonia El Rastro

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La presunta responsable fue arrestada luego de golpear a una mujer de 57 años durante una riña en la vía pública

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/03/2026 03:51 PM.
En Nogales y editada el 27/03/2026 03:54 PM.