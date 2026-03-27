Detienen a “La Chola” tras agredir a mujer en la colonia El Rastro

Una mujer apodada “La Chola”, fue arrestada por la policía luego de golpear a otra fémina en calles dela colonia el Rastro en Nogales, Sonora.
El reporte policial detalla que siendo las 13:25 horas elementos preventivos al encontrarse realizando recorridos de prevención sobre la calle Noche Buena y Tulipanes de dicho sector observaron una multitud de personas, quienes les hicieron señas para intervenir en una riña entre dos mujeres.
Por lo que se acercaron al lugar donde una de las mujeres jaloneaba a la otra haciéndola caer al suelo golpeándose la cabeza, la cual al notar la presencia de los oficiales intentó huir a fuerza de carrera por un terreno baldío.
Por lo que fue perseguida y alcanzada identificándose como Carmen A. "N" alias “La Chola”, de 37 años, la cual fue detenida, entrevistándose con la persona lesionada de nombre Estefanía de 57 años, la cuales les manifestó que la persona detenida comenzó a agredirla de manera verbal para posteriormente comenzar a golpearla.
La mujer lesionada fue trasladada ante el médico de guardia quien dictaminó lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.