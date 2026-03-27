Ejecutan a hombre en calles de la colonia Esperanza en Nogales

Un residente de la colonia Esperanza fue ejecutado a balazos por un sicario solitario quien lo sorprendió cuando caminaba por la calle en Nogales, Sonora.
De acuerdo con la información de Seguridad Pública fue minutos antes de las 20:00 horas que vecinos de la calle Venezuela de la colonia mencionada informaron a las autoridades sobre un ataque armado en contra de una persona que quedó tendida en el lugar.
Al sitio acudieron elementos de la policía municipal y socorristas de la Cruz Roja quienes confirmaron la presencia de la persona lesionada la cual ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada para preservar la escena del crimen.
Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal acudieron al lugar y en coordinación con periciales levantaron evidencias y finalmente ordenaron que el cuerpo fuera llevado a una funeraria local.
En el lugar las autoridades se entrevistaron con una mujer quien dijo ser la hija del finado a quien identifico con el nombre de Manuel de 52 años, la mujer detalló que momentos antes le hablaron por teléfono para avisarle que su papá había sido herido a balazos en dicha calle, por lo que acudió al lugar.
Testigos señalaron a los agentes que un sujeto vestido de color negro se le acercó y le realizó varios impactos de bala para luego salir corriendo hacia la calle 5 de febrero.