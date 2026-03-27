Ejecutan a hombre en calles de la colonia Esperanza en Nogales

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La víctima fue atacada a balazos por un sujeto solitario; autoridades acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 27/03/2026 04:11 PM.
En Nogales y editada el 27/03/2026 04:18 PM.