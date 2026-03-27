Inician vacaciones de Semana Santa para estudiantes en Sonora

Este viernes 27 de marzo marca el inicio oficial del periodo vacacional de Semana Santa para miles de estudiantes y docentes de educación básica en Sonora. Las actividades regulares cesarán para dar paso a un descanso que concluirá con el retorno a las aulas el lunes 13 de abril, según informó Froylán Gámez Gamboa, titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).
Como parte del programa “Escuela Segura Siempre”, ante la salida masiva de las comunidades escolares, el Secretario destacó que ya se encuentra activo el operativo de resguardo patrimonial. A diferencia de estrategias temporales de años anteriores, Gámez Gamboa subrayó la implementación del programa en favor del cuidado patrimonial del sistema educativo en Sonora.
No solo está enfocado en los periodos vacacionales, sino en los periodos regulares para que siempre estemos alertas y atentos al cuidado del patrimonio de los sonorenses, afirmó el funcionario, al hacer un llamado implícito a la corresponsabilidad ciudadana para vigilar los planteles.
Confirmó que el registro de “Rita Zetina” ha concluido con una cobertura del 100% en el nivel secundaria y avances sustanciales en primaria, con la dispersión del pago correspondiente; mientras en “Sonora de Oportunidades”, la convocatoria para universitarios ha cerrado y los resultados están próximos a publicarse para que los estudiantes conozcan si fueron beneficiados.
Gámez Gamboa adelantó que para el mes de abril iniciará la logística de entrega de los uniformes escolares gratuitos, donde el objetivo de la SEC es que las niñas y niños de educación básica cuenten con su indumentaria completa para estrenar al arranque del próximo ciclo escolar 2026-2027, fortaleciendo la economía familiar tras el gasto de las vacaciones.