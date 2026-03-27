Inician vacaciones de Semana Santa para estudiantes en Sonora

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La SEC activó el programa “Escuela Segura Siempre” y anunció avances en becas y uniformes para el próximo ciclo escolar

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/03/2026 03:42 PM.
En Nogales y editada el 27/03/2026 03:44 PM.