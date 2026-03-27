Invitan a disfrutar del Mercado Regional en la Plaza Miguel Hidalgo

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Productores rurales ofrecerán alimentos, artesanías y productos tradicionales este sábado en un evento que impulsa la economía local

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/03/2026 11:03 AM.
En Nogales y editada el 27/03/2026 11:42 AM.