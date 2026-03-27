Invitan a disfrutar del Mercado Regional en la Plaza Miguel Hidalgo

La regidora étnica Olga Lydia Cabrera Altamirano invitó a la ciudadanía a asistir a la quinta edición de los Mercados Regionales, que se llevará a cabo el sábado 28 de marzo en la Plaza Miguel Hidalgo, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Rurales, Población Migrante y Comunidades Indígenas informó que en este espacio, productores agrícolas y ganaderos ejidatarios ofrecerán una amplia variedad de productos del campo.
Con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, se comercializarán hortalizas, queso fresco y cocido, tamales de elote y de carne, machaca, verduras, frutas y artesanías, entre otros artículos.
Además, habrá venta de tortillas de harina conocidas como "sobaqueras", gorditas para quesadillas, chile colorado, chorizo artesanal y chiltepín silvestre, elaborados por productores locales.
Cabrera Altamirano destacó que estos mercados buscan fortalecer la economía de las comunidades rurales de Mascareñas, Cíbuta y La Arizona, así como promover el consumo local.
Finalmente, reiteró la invitación a las familias nogalenses para que asistan y disfruten de un ambiente agradable, con música y presentaciones artísticas.