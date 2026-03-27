Polémica por bendición a pareja del mismo sexo

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El activista en derechos humanos Ovier Serrano reconoce respuesta de la Iglesia Católica, pero pide llegar a las acciones

Autor autor Nubia Uriarte Nubia Uriarte el 27/03/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 27/03/2026 04:40 PM.