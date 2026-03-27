Polémica por bendición a pareja del mismo sexo

En el marco de una reciente controversia generada por la bendición de una pareja del mismo sexo por parte de un presbítero en la ciudad de Hermosillo —hecho que se viralizó en redes sociales—, el activista en derechos humanos Ovier Serrano llamó a la Iglesia católica a actuar con coherencia entre su discurso y sus prácticas, durante una entrevista en el noticiero de radio MAS Noticias.
El caso provocó reacciones al interior de la comunidad católica, incluida la solicitud de revisar la actuación del sacerdote por una presunta “simulación de sacramento”. En este contexto, Serrano consideró positivo el posicionamiento de la Arquidiócesis de Hermosillo, al destacar que en su comunicado “habla que es muy importante la dignidad de todas las personas y también el rechazo a la discriminación”.
No obstante, subrayó que el reto principal radica en trasladar ese discurso a la realidad: “qué padre que lo pongan en letra, pero lo quiero en acciones”, expresó. En ese sentido, cuestionó que, pese a reconocer la dignidad humana, se continúe generando exclusión: “si dice que es respeto a la dignidad, pues entonces inclúyenos, pero no nos visibilices”.
Serrano, quien se definió como católico practicante, señaló que tras los pronunciamientos del Papa Francisco en 2023 —cuando afirmó que “todos son bienvenidos”—, se abrió una oportunidad para fortalecer el acompañamiento pastoral hacia todas las personas. Sin embargo, insistió en que aún existen vacíos sobre los lineamientos para este tipo de bendiciones: “queremos conocer las reglas… de qué forma se puede, porque tenemos conocimiento que sí se puede”.
Asimismo, advirtió que una posible sanción al presbítero podría intensificar la polémica, y pidió claridad en los procesos: “primero vamos a investigar… queremos saber si se incurrió en algo que no se debió hacer y se sancione”. También hizo un llamado directo al arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, para que los casos dentro de la Iglesia sean tratados con igualdad: “la coherencia es clave para generar confianza… no ocupamos comunicados, ocupamos acciones”.
El activista consideró que el contexto representa una oportunidad para la Iglesia en una entidad como Sonora, donde reconoció que persisten posturas conservadoras: “es un momento de oportunidad para que las personas que estamos allá adentro nos podamos sentir más libres”.
Finalmente, Serrano defendió la actuación del sacerdote al considerar que respondió a un enfoque pastoral:
Creo que hizo un buen trabajo… al decir Dios está aquí con ustedes, y expresó su expectativa de que se le garantice el derecho de réplica: “esperemos que tenga libertad de expresión”.