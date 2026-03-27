SAT Nogales llama a presentar Declaración Anual a partir de abril

Las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Nogales hicieron un llamado a los contribuyentes locales para cumplir con la Declaración Anual del ejercicio fiscal 2025, la cual estará disponible a partir del 1 de abril y durante todo el mes.
En conferencia de prensa, María Gabriela Aldaz Carvajal, titular de Servicios al Contribuyente en Sonora 3, destacó que la plataforma estará habilitada las 24 horas del día, al enfatizar la importancia de realizar el trámite de manera voluntaria para evitar requerimientos o multas innecesarias.
Respecto de quiénes deben declarar, la funcionaria aclaró que no solo quienes perciben más de 400 mil pesos anuales están obligados, al precisar el cumplimiento es mandatorio para personas con actividad empresarial o servicios profesionales, quienes perciben ingresos por arrendamiento o enajenación de bienes, asalariados con dos o más patrones, o que no terminaron el año con el mismo empleador, pensionados y jubilados con ingresos adicionales.
Ante el cierre del periodo para personas morales, el SAT Nogales informó que los días 30 y 31 de marzo laborarán en horario extendido de 8:30 a.m. a 6:00 p.m., al recordar a la ciudadanía que para cualquier trámite es indispensable contar con la contraseña o la e.firma vigente.