Vinculan a proceso a hombre por intento de robo en vivienda de Nogales

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El imputado fue sorprendido dentro del domicilio tras ingresar de forma violenta; permanecerá en prisión preventiva

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/03/2026 03:56 PM.
En Nogales y editada el 27/03/2026 04:00 PM.