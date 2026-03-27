Vinculan a proceso a hombre por intento de robo en vivienda de Nogales

Tras ser detenido por la policía municipal luego de allanar un domicilio en la colonia La Mesa con intensión de robar una persona fue vinculación a proceso en Nogales, Sonora.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Daniel Porfirio “N”, de 28 años, por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de robo con violencia en casa habitación, en Nogales, Sonora.
En audiencia, el Juez calificó de legal la detención, posteriormente se formuló imputación y se resolvió vincular a proceso al imputado, imponiéndose la medida cautelar de prisión preventiva justificada, derivado de los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público.
Los hechos se registraron el 16 de marzo de 2026, entre las 03:00 y 03:15 horas, en un domicilio ubicado en calle Bosque Seco, en la colonia La Mesa, donde el imputado se introdujo de manera violenta al inmueble durante la madrugada.
De acuerdo con las investigaciones, asentadas en la respectiva carpeta, el imputado dañó la reja de protección y quebró el cristal de una ventana para lograr ingresar al interior de la vivienda, sin autorización de sus propietarios.
Una vez dentro, fue sorprendido en una de las recámaras con la luz encendida por los dueños del domicilio, quienes detectaron su presencia cuando ya había reunido diversos objetos con la intención de apoderarse de ellos.
La intervención oportuna de los propietarios impidió que el imputado consumara el robo, logrando retenerlo en el lugar hasta la llegada de elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes realizaron su detención como primeros respondientes.
Con estos actos, el imputado ejecutó conductas encaminadas a vulnerar el patrimonio de las víctimas, sin lograr su objetivo por causas ajenas a su voluntad.