Ximena García Durazo destaca como joven líder tecnológico en Taiwán

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Ximena García Durazo sobresale en formación en semiconductores y electromovilidad, posicionando el talento sonorense a nivel global

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/03/2026 03:08 PM.
En Nogales y editada el 27/03/2026 03:11 PM.