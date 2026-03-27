Ximena García Durazo destaca como joven líder tecnológico en Taiwán

La estudiante Ximena Yuneth García Durazo, alumna de TSU en Procesos Industriales de la Universidad Tecnológica de Nogales, se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la Segunda Generación del Programa de Movilidad Estudiantil en Taiwán.
Así lo dio a conocer la UTN al reafirmar su papel como semillero de talento global y desde la perspectiva que es un hecho que llena de orgullo a la comunidad fronteriza y los procesos de formación profesional.
Esta iniciativa, impulsada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, a través del Consejo de Desarrollo Sostenible, busca preparar a los jóvenes sonorenses en las industrias que están en definición del futuro del planeta.
Uno de sus logros más recientes fue su participación en el diseño y manufactura de vehículos eléctricos, proyecto con el cual compitió en un encuentro de universidades organizado por SAE Taipei, al demostrar que el talento nogalense tiene el nivel necesario para competir con los mejores del mundo.
Además de la teoría, Ximena ha mantenido contacto directo con líderes de la industria mediante visitas a empresas punteras y conferencias internacionales, donde amplía una visión global que, a su regreso, será pieza clave para el ecosistema tecnológico de Sonora.
La Universidad Tecnológica de Nogales felicitó formalmente a su alumna, al destacar que su éxito es el reflejo del potencial universitario que hoy contribuye activamente al desarrollo tecnológico de esta frontera y de todo el Estado.