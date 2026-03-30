África Ayala lleva a Nogales a los Nacionales CONADE 2026

Tras una intensa jornada de competencia en el selectivo nacional celebrado en Jocotepec, Jalisco, la delegación de ciclismo de Nogales aseguró su presencia en la máxima justa deportiva del país. África Ayala logró su clasificación oficial a los Juegos Nacionales CONADE 2026 en la modalidad de ruta, al encabezar un grupo de atletas que demostraron el crecimiento del pedal fronterizo.
Bladimir Gil, presidente de la Comisión Nogalense de Ciclismo, calificó la participación como un “excelente selectivo”, al destacar no solo los resultados numéricos, sino el temple y la madurez deportiva mostrada por los jóvenes representantes de Nogales, también con Francisco Arellano y Andrés Tello.
Con la demostración de talento y tenacidad en la pista, la clasificación de África Ayala representa la culminación de un proceso de arduo entrenamiento y a decir del entrenador, reconoció el compromiso de la ciclista que ahora se prepara para medir fuerzas contra las mejores del país el próximo mes.
Además del éxito de Ayala, el directivo hizo mención especial de dos atletas que, pese a no obtener el pase en esta ocasión, dejaron una huella importante por su desempeño.
Manifestó que Andrés Tello, con menos de un año de haberse integrado al mundo del ciclismo, sorprendió por su competitividad y extendió un reconocimiento a sus padres por la confianza depositada en el proyecto deportivo.
Mientras que, Francisco Arellano destaca por su tenacidad y madurez, a quien señala como un ejemplo de resiliencia, ya que sabe y entiende que no siempre se gana, pero siempre se aprende, subrayó el Presidente de la comisión.
El éxito de esta delegación ha sido posible gracias a la gestión del Instituto Municipal del Deporte (IMD), expuso Bladimir Gil, al agradecer públicamente al director de la dependencia, Marco Martínez, por las facilidades otorgadas para concretar lo que calificó como una “odisea llamada selectivo nacional”.
Con la mira puesta en el podio, la delegación nogalense se prepara para la fase final de los Juegos Nacionales, que se llevarán a cabo los días 26 y 27 de abril, donde habrán de ratificar el lema nogalense “Ponte pilas con el ciclismo”, y la comunidad deportiva de Nogales cierra filas para apoyar a sus atletas en la búsqueda de la gloria nacional.