Anuncian cartelera de las Fiestas de las Flores 2026 en Nogales

Con el propósito de llevar diversión y entretenimiento para los nogalenses en una fiesta para toda la familia, este lunes se anunció la cartelera artística de las tradicionales “Fiestas de las Flores” en Nogales, las cuales se llevará a cabo del 30 de abril al 17 de mayo en la explanada del CAADES, con eventos especiales en la zona de la calle Elías.
El anuncio fue encabezado por el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, junto con el director del Imfoculta, Nadir Altair Del Cid y el empresario Carlos Armenta Avalos, en donde se destacó que este esfuerzo privado se complementará con un programa cultural integral que será anunciado la próxima semana, con la intención de que el arte y el talento local sean parte de estos 18 días de festejos.
Este es una proyección de las Fiestas de las Flores, que sin duda brindará espectáculos de calidad, de muy buena calidad, para el disfrute de todas y todos los nogalenses. Este esfuerzo será complementado por un programa cultural y artístico integral, impulsado por el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes, el cual enriquecerá esta celebración con identidad, talento local y expresiones, que fortalece nuestra comunidad, comentó Del Cid.
El cierre de las festividades el 17 de mayo, promete muchos géneros como la presentación del tributo a las Guerreras K-Pop hasta el baile popular con Tropicalisimo Apache y Juan Ortega, por lo que el compromiso fue que pese a lo difícil de las agendas se puedan mantener bajos costos 60 pesos niños y 80 adultos en zonas comunes (no incluye conciertos) para que nadie se quede fuera de la fiesta.
Nos dijeron que estas ferias fueran totalmente para la gente, con precios accesibles, para que todo público pueda disfrutar de estas bonitas fiestas. Entonces, con un esquema de bajos costos y con un formato totalmente diferente, queremos que todos asisten, por supuesto va a haber juegos mecánicos, va a haber locales comerciales, pero lo bonito de esto es que estamos haciendo una mancuerna y sinergia con el Ayuntamiento, manifestó Armenta.