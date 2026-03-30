Anuncian Foro Aduanero IMMEX 2026 para fortalecer la industria maquiladora

A fin de actualizar y fortalecer los procesos operativos de la industria manufacturera en la región, la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales anunció la realización del Foro Aduanero IMMEX 2026, a través del Comité de Comercio Exterior y Aduanas.
Daniel Rivera Ontiveros, presidente de Index Nogales, extendió una invitación abierta a los actores del sector para este evento que se llevará a cabo el próximo 9 de abril de 2026 en las instalaciones de la Asociación de Agentes Aduanales local.
Compartió que los temas críticos están relacionados a fiscalización y el cumplimiento, ya que el foro surge en un contexto de constantes cambios normativos, donde la digitalización y el cumplimiento estricto son pilares de la competitividad.
Rivera Ontiveros destacó que, como parte del objetivo planteado por el Comité que dirige Grace López, se profundizará en temas clave como cumplimiento del programa IMMEX, reglas generales de comercio exterior, gestión del expediente electrónico aduanero y estrategias de fiscalización 2026 y operaciones virtuales.
Enfatizó que participan ponentes de alto nivel con destacados especialistas, entre ellos Roberto Serralde, socio de Comercio Exterior en Garrigues; Fidel Guerrero, subdirector del Comité Nacional de Aduanas de Index Nacional y Fernando Sandoval, Agente Aduanal de Estados Unidos de Martinez Group.
Además, se llevará a cabo un panel de agentes aduanales de gran trayectoria, integrado por Gabriel Corella, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales; Javier Freig, de Grupo Ei Corporativo Freig Carrillo; y René Vidal, de Corporativo Vidal.
El foro se desarrollará en un horario de 08:00 a 13:00 horas, con un costo de recuperación, con la precisión de Daniel Rivera que será un espacio para compartir experiencias y fortalecer la industria frente a los retos del comercio exterior en este 2026.