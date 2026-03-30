Anuncian Foro Aduanero IMMEX 2026 para fortalecer la industria maquiladora

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El evento reunirá a especialistas en comercio exterior el próximo 9 de abril en Nogales, abordando temas clave de fiscalización y cumplimiento

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 30/03/2026 01:19 PM.
En Nogales y editada el 30/03/2026 01:21 PM.