Aprueba Cabildo de Nogales apoyos sociales y proyectos comunitarios

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Autorizan donación de terreno para centro educativo, actualización de apoyos a asociaciones y nuevo programa de contenedores de basura

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 30/03/2026 01:23 PM.
En Nogales y editada el 30/03/2026 01:27 PM.