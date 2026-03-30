Aprueba Cabildo de Nogales apoyos sociales y proyectos comunitarios

Temas de asistencia social y apoyos financieros a organizaciones civiles, fueron parte de los puntos aprobados durante la sesión de cabildo de Nogales, correspondiente al mes de marzo, encabezada por el presidente municipal, junto a la sindica de la comuna Edna Soto Gracia, junto al secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz y el cuerpo de regidores.
Dentro de los puntos destacado se aprobó el desincorporar del dominio público una fracción de terreno con una superficie de 9,428 metros cuadrados, en favor de la organización civil de Casa San Joselito, lo que verá la construcción de un centro educativo con una fuerte formación musical para diferentes niveles académicos en la comunidad de La Mesa.
Así mismo, las comisiones unidas de Bienestar Social y Gobernación presentaron la iniciativa tras un exhaustivo análisis de actualizar la lista de apoyos mensuales que el Ayuntamiento a diversas asociaciones civiles sin fines de lucro, con lo que se busca continuar con la ayuda económica hacia aquellas organizaciones que realizan trabajo de campo, asegurando un recurso fijo para mantener sus operaciones de asistencia social.
Así mismo se votó a favor, de permitir a la empresa Servicios Proklean de Sonora, ejecutar el programa “Cambiémosle el corazón a Nogales” por medio de una concesión para utilizar diversas fracciones de banquetas y áreas de dominio público para instalar 100 contenedores de basura a favor del ayuntamiento, mientras en estos se pueda colocar publicidad.
De la misma forma, se puso a consideración la baja definitiva de diversos bienes muebles del inventario municipal, así como se entregaron informes trimestrales de organismos descentralizados como OOMAPAS, DIF Municipal y el Instituto del Deporte, los cuales fueron sometidos por escrito para el conocimiento de los ediles.
También se dio luz verde a la suscripción de un convenio de colaboración con el Instituto Estatal Electoral, con lo que se promoverán instrumentos de participación ciudadana, además de que se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la pensión por jubilación de la trabajadora Liliana Félix Peralta, ya que ha cumplido sus años de servicio ante el ayuntamiento.