Arranca Campamento Juvenil del Heptatlón en Nogales durante Semana Santa

En busca de brindar alternativas saludables y formativas para la juventud nogalense durante el periodo de Semana Santa, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de la Subdirección de Prevención del Delito, dio inicio formal al Campamento Juvenil del Heptatlón.
Bajo la instrucción técnica del Comandante Francisco Cota Soto, el campamento comenzó con una dinámica pedaleada desde los rieles del camino a Mascareñas, al integrar a jóvenes de diversas comunidades, entre las que se incluyen de Santa Cruz y Mascareñas.
En esta ocasión, pues estamos haciendo colaboración con Prevención del Delito Estatal y Participación Ciudadana, sumando no solo al Heptatlón Nogales, sino haciendo la invitación abierta para toda la comunidad de Nogales, pero también para Mascareñas y Santa Cruz, manifestó Melissa Encinas, subdirectora de Prevención del Delito de Seguridad Pública Municipal.
Expuso que este esfuerzo cuenta con el respaldo total del Alcalde Juan Gim, quien ha priorizado el desarrollo integral de los jóvenes como eje central de su administración. Asimismo, el Comisario General Luis Arturo Corrales Ley ha dispuesto la colaboración de diversas fuerzas de apoyo como la Policía Estatal, Bomberos y Protección Civil para garantizar un entorno seguro y profesional durante las jornadas.
Vamos a llegar al kilómetro 14 frente a la Hacienda San Luis, donde se va a establecer el campamento, se van a hacer competencias de casas de campaña, posteriormente vamos a tener varios juegos, actividades e invitados especiales como Policía Estatal, Bomberos, Protección Civil y los grupos de Prevención del Delito: DARE, Proximidad y Educación Vial, manifestó.
Queremos aprovechar este tiempo de vacaciones para disminuir las actividades de ocio y que los jóvenes puedan aprovechar este tiempo libre que tienen en actividades que sean de beneficio para ellos; recreativas, de diversión, pero también que amplíen sus conocimientos, principalmente en materia de Prevención del Delito, agregó la funcionaria
Queremos aprovechar este tiempo de vacaciones para disminuir las actividades de ocio y que los jóvenes puedan aprovechar este tiempo libre que tienen en actividades que sean de beneficio para ellos; recreativas, de diversión, pero también que amplíen sus conocimientos, principalmente en materia de Prevención del Delito, agregó la funcionaria
El Comandante Cota Soto resaltó que más allá del deporte, el Heptatlón busca forjar carácter y responsabilidad social en los jóvenes, alejándolos del ocio y fomentando una cultura de servicio comunitario.