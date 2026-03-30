Aumenta demanda de viajes por Semana Santa en Nogales

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Centrales camioneras de la frontera reportan incremento en reservaciones hacia destinos dentro y fuera de Sonora, ante el inicio del periodo vacacional

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 30/03/2026 04:02 PM.
En Nogales y editada el 30/03/2026 04:13 PM.