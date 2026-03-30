Aumenta demanda de viajes por Semana Santa en Nogales

Se preparan ciudadanos de Nogales para salir de vacaciones en Semana Santa, aumentan reservaciones en las diferentes Centrales Camioneras de la frontera.
Empresas de transporte público foráneo como Tufesa lideran la mayoría de salidas fuera del estado y hacia el extranjero en los Estados Unidos, otras centrales como Albatros y Mayitos atienden el traslado de personas que llevan como destino municipios dentro del estado de Sonora.
Según información compartida por persona de Tufesa desde el pasado jueves repunto la cantidad de usuarios que ya empezaron a trasladarse a diferentes municipios del estado y otras entidades al sur de la república, como Sinaloa, Guadalajara, Nayarit, y Ciudad de México, detallando que lo fuerte de esta temporada está por iniciar en los próximos días.
Para evitar las largas filas en la compara o reservación de sus boletos esta empresa invitó a sus clientes a utilizar su aplicación desde la comodidad de sus hogares, realizando los pagos en línea, donde incluso pueden exigir sus descuentos.
Considerados una forma más económica para viajar muchas personas agendan sus viajes en estaciones como Mayitos quienes tiene dos salidas programadas hacia municipios como Ciudad Obregón, Álamos, Etchojoa, Huatabampo, Empalme, Guaymas entre otros hacia donde se dirige si clientela fiel.
También considerada una estación de precios accesibles esta la central Albatros con salidas a diferentes horarios de igual forma dentro del estado de Sonora, donde mencionan que la venta de boletos para viajar aumentó desde la semana pasada.
Las empresas de transporte coincidieron en señalar que cuentan con los descuentos conocidos tanto para menores, estudiantes y persona adultas mayores siempre y cuando presenten sus documentos oficiales correspondientes.