Denuncias de extorsión en retenes afectan turismo en Sonora

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Alcalde de Nogales señala que, de comprobarse los videos difundidos en redes, las autoridades deben actuar de manera inmediata

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 30/03/2026 04:13 PM.
En Nogales y editada el 30/03/2026 04:20 PM.