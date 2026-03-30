Denuncias de extorsión en retenes afectan turismo en Sonora

Extorsiones que de agentes federales que son evidenciadas en redes sociales por sus víctimas en retenes instalados en carreteras de Sonora afectan a todos.
Esas acciones ilegales deben ser muy simples de resolver argumentó el Alcalde Juan Francisco Gim Nogales al señalar que si se trata de video reales en actuales por contar con las pruebas actuales.
Esto es un tema que se ve en la mesa y es un tema que debe ser muy sencillo de resolver porque se tiene, si son videos reales y en tiempo, que no son de otras fechas y surgen a veces de manera desinteresada esto o con un interés que fuera de lo que todos queremos que fuera o no fuera eso, que sucediera eso, comentó.
El caso se ve en la mesa y se trata y por supuesto que como participan todas las dependencias federales se expone porque afecta a todos, afecta a todos, afecta al turismo, afecta en estos tiempos que vamos a tener la “Semana Santa”, la “Semana Superior, señaló.
Si esta identificados previamente quién hace eso y sea quien fuera se toma cartas en el asunto, porque vienen las personas en la mesa, que son los responsables de esas personas a su cargo, comentó.
Si esta identificados previamente quién hace eso y sea quien fuera se toma cartas en el asunto, porque vienen las personas en la mesa, que son los responsables de esas personas a su cargo, comentó.