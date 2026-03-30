Detienen a conductor ebrio tras chocar vehículos estacionados en Colinas del Yaqui

Un conductor ebrio fue detenido por la policía luego de que chocara dos vehículos estacionados en calles de la colonia Colinas del Yaqui en Nogales, Sonora.
El reporte policial detalla que fue a las 21:58 horas que elementos de Tránsito Municipal fueron alertados para que se trasladarán a la calle Jusacamea al final de la calle de la colonia señalada donde reportaban un accidente de tránsito.
En el lugar observaron un vehículo Chevrolet Malibu 2005 de color blanco el cual había impactado a un vehículo Toyota Rav4 modelo 2021 de color rojo y un vehículo Hyunday Sonata año 2012 de color gris, que se encontraban debidamente estacionados.
En el sitio los agentes abordaron al conductor responsable quien dijo llamarse Jesús A. "N" de 26 años mismo que despedía aliento alcohólico por lo que se le informó que se encontraba detenida y que sería presentado ante el médico de guardia quien lo dictamino como no apto para conducir al sobre pasar los límites permitidos.
Ante lo sucedido el señalado fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido y su vehículo remolcado a los patios del corralón del C5.