Detienen a conductor ebrio tras chocar vehículos estacionados en Colinas del Yaqui

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El responsable impactó tres autos y fue diagnosticado como no apto para conducir por exceder los niveles de alcohol

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/03/2026 12:14 PM.
En Nogales y editada el 30/03/2026 12:20 PM.