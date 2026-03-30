Develan mural “Fuerza Evolutiva” en Nogales como homenaje a las mujeres

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La obra, creada por la artista Vianey Estrada, fue presentada en el marco del Mes de la Mujer y busca visibilizar la fortaleza e historia de las nogalenses

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/03/2026 01:27 PM.
En Nogales y editada el 30/03/2026 01:34 PM.