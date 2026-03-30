Develan mural “Fuerza Evolutiva” en Nogales como homenaje a las mujeres

Como parte del programa conmemorativo del Mes de la Mujer, el Instituto Nogalense de las Mujeres (INM) llevó a cabo la develación del mural “Fuerza Evolutiva: Rostro, Historia y Transformación”.
El evento fue encabezado por el alcalde, Juan Francisco Gim Nogales, y la presidenta del DIF Municipal, Griselda Quintero Portillo. La obra, autoría de la artista urbana Vianey Estrada Monjaraz, representa la esencia, la fortaleza y la historia viva de las mujeres nogalenses.
La ceremonia se realizó en el puente ubicado en la intersección de la avenida Álvaro Obregón e Ignacio de la Torre, donde quedó plasmada esta pieza artística.
Durante su mensaje, el presidente municipal expresó su reconocimiento a la artista, originaria de León, Guanajuato, y residente de esta frontera desde hace 12 años, destacando su talento e inspiración.
Expreso un profundo reconocimiento a esta joven artista, quien a través de su talento, sensibilidad y compromiso ha logrado plasmar en este muro una representación poderosa y significativa de la mujer, señaló.
Con este esfuerzo coordinado, hoy contamos con una gran obra que pasa a formar parte del patrimonio de las y los nogalenses y que quedará como legado para futuras generaciones, añadió Gim Nogales.
Este tipo de iniciativas recuerdan que una ciudad también se construye desde la cultura, la inclusión y el reconocimiento a las mujeres.