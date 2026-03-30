Ejecutan a hombre en la colonia Colosio de Nogales

Un hombre fue localizado sin vida tendido en la vía pública en la colonia Luis Donaldo Colosio en Nogales, Sonora, el cuerpo presentó varios impactos de bala.
El hecho se documentó alrededor de las 06:20 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la calle Circuito Los Mayos de la colonia señalada donde reportaban a una persona aparentemente sin vida.
En el lugar los oficiales observaron a un hombre de apariencia joven tendida sobre el suelo inconsciente sin movimiento, por lo que al llegar los paramédicos de Cruz Roja se determinó que ya no contaba con signos vitales.
La víctima vestía camiseta azul a cuadros, pantalón negro y tenis, se le apreciaron a simple vista lesiones producidas por impactos de proyectiles de arma de fuego, por lo que acordonaron el área.
Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y periciales trabajaron en la zona finalmente, ordenaron que el cuerpo fuera llevado a una funeraria local donde le realizaron la autopsia de ley.