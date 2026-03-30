Ejecutan a hombre en la colonia Colosio de Nogales

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La víctima fue localizada sin vida con impactos de bala en la vía pública; autoridades ya investigan el caso

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 30/03/2026 12:07 PM.
En Nogales y editada el 30/03/2026 12:09 PM.