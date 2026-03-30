Ejecutan a motociclista a plena luz del día en la colonia Los Ángeles

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Sujetos armados lo atacaron mientras circulaba; la víctima murió en el lugar pese a la llegada de socorristas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 30/03/2026 12:22 PM.
En Nogales y editada el 30/03/2026 12:28 PM.