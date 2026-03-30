Ejecutan a motociclista a plena luz del día en la colonia Los Ángeles

Un motociclista fue ejecutado a balazos por sujetos armados que lo sorprendieron cuando circulaba por calles de la colonia Los Ángeles en Nogales, Sonora.
De acuerdo con los datos oficiales minutos después de las 14:00 horas, vecinos de la calle Arcángel Germain reportaron al número de emergencias 911 los disparos de arma de fuego y la presencia de una persona herida tendida en el lugar.
Agentes de la Policía Municipal y socorristas de la Cruz Roja arribaron al lugar intentando auxiliar al herido, pero ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue asegurada para preservar el área del crimen hasta la llegada de los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes en coordinación con periciales recolectaron las evidencias.
Testigos señalaron a las autoridades que sujetos a bordo de un vehículo había atacado al hombre mientras circulaba por la calle, para luego huir.
Finalmente ordenaron que el cuerpo fuera trasladado a una funeraria local donde continuaron con los trabajos de ley, cabe mencionar que la motocicleta fue remolcada quedando a disposición de un ministerio público como parte de las evidencias.