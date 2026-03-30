Index Nogales fortalece su presencia nacional en reuniones estratégicas

En busca de consolidar la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo del sector manufacturero de exportación, la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales tuvo una destacada participación en dos encuentros de alto nivel celebrados recientemente en la Ciudad de México.
Bajo la visión del Consejo Directivo y el presidente del organismo, Daniel Rivera Ontiveros, la representación nogalense reafirmó su compromiso con la mejora continua y el fortalecimiento de la red industrial que sostiene el motor económico de la frontera.
La agenda de trabajo inició con la Reunión Nacional de Prevalidación Index, donde Erika Andrade e Itzel Zazueta representaron a la asociación local y aportaron su experiencia técnica para optimizar los procesos de esta herramienta crítica para garantizar que las empresas afiliadas operen con los más altos estándares de calidad y agilidad aduanera.
Posteriormente, con la representación del organismo participaron en la reunión del Consejo Directivo Nacional, donde se discutieron temas estratégicos enfocados en el desarrollo de operaciones y la colaboración regional, en busca de consolidar la unidad del sector frente a los retos del comercio exterior.
Desde la perspectiva del valor de la prevalidación, para Index Nogales, la excelencia no es solo un objetivo, sino un servicio tangible, donde el programa de Prevalidación se posiciona como un pilar fundamental para las empresas de exportación.
Ofrece servicios especializados en cálculo de contribuciones, reporte de operaciones en línea, consulta de pedimentos consolidados y validación de criterios normativos, además de soporte técnico integral y asesoría en software de transmisión de archivos mediante diversas herramientas, con beneficios directos de presencia en todas las aduanas del país, infraestructura tecnológica robusta, monitoreo 24/7 y comunicación continua con el SAT.