Lanzan concurso “La Vida en la Frontera” para documentar identidad de Nogales

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El certamen de fotografía del programa EMCA 2026 convoca a ciudadanos desde los 15 años a capturar la esencia social y cultural de la ciudad, con una bolsa de 25 mil pesos en premios

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 30/03/2026 04:33 PM.
En Nogales y editada el 30/03/2026 04:46 PM.