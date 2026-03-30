Lanzan concurso “La Vida en la Frontera” para documentar identidad de Nogales

“La fotografía no solo es para eventos sociales o selfies, la importancia de la fotografía documental radica en captura el legado histórico y social de nuestra comunidad”, declaró el maestro Oscar Monroy durante el anuncio del segundo concurso municipal de fotografía bajo el tema “La Vida en la Frontera”, iniciativa que forma parte de los Estímulos Municipales a la Cultura y las Artes (EMCA) 2026, buscando que los nogalenses utilicen su lente para documentar la esencia, tradiciones y cotidianidad que hacen única a esta zona fronteriza.
Esta convocatoria, fue presentada también por el director de Imfoculta, Nadir Altair Del Cid, junto al jefe de planeación de esta dependencia Esteban Hernández, la cual está abierta a ciudadanos a partir de los 15 años, con un concurso que pretende ser una ventana a la creatividad, en donde se prepondere sobre el equipo técnico, ya que se puede participar siendo profesional o amateur en este arte que genera identidad y pertenencia en la ciudad.
La importancia de la fotografía documental, en este caso, el poder documentar la vida en la frontera, es algo muy importante. De hecho, estamos escasos de hace algunos años, algunas décadas a la fecha, de ese tipo de fotografía documental, porque ayuda a enriquecer el acervo y el legado histórico y social de una sociedad, comentó Monroy.
Esteban Hernández, destacó que esta edición amplió su rango de edad, tras el éxito de la primera convocatoria juvenil, reconociendo el talento artístico que se tiene en todas las etapas de la vida, además de que compartió en el año se anunciarán más estímulos que combinarán disciplinas como el cine y la historia.
Nogales se caracteriza por ser pluricultural y siempre debe tener esa característica de ser muy diverso. Pues ya para concluir, reiteramos por invitación a todas y todos los nogalenses para participar en esta convocatoria y ser parte de la construcción de nuestra memoria colectiva, indicó Del Cid.