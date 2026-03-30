Presentan a candidatas a Reina de las Fiestas de las Flores 2026 en Nogales

En un ambiente de entusiasmo, elegancia y orgullo comunitario, se llevó a cabo la presentación oficial de las candidatas a Reina de las Fiestas de las Flores 2026, teniendo como sede el Museo de Arte de Nogales.
El evento contó con la presencia de autoridades municipales y representantes de diversas instituciones, entre ellas la presidenta del Sistema DIF Municipal, Griselda Quintero Portillo; el secretario del H. Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz; así como las directoras Paulina Delgado Ríos, del DIF Municipal; Daniela Pérez Esquer, del Instituto Nogalense de las Mujeres; y Gabriela Zambrano, de Acción Cívica.
Asimismo, se contó con la participación especial de la reina en la categoría Teen de las Fiestas de las Flores 2025, Ana Yoselin Vázquez, quien engalanó el evento.
Durante la ceremonia, se presentaron las aspirantes que buscarán representar a la ciudad en esta importante celebración:
Este tipo de actividades fortalecen nuestras tradiciones y brindan espacios para que las juventudes se expresen y participen activamente en la vida cultural de Nogales, expresó.
Las Fiestas de las Flores son una oportunidad para reconocer el talento, la disciplina y el orgullo de nuestras jóvenes, quienes hoy asumen con responsabilidad este importante papel, señaló.