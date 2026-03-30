Presentan a candidatas a Reina de las Fiestas de las Flores 2026 en Nogales

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Siete aspirantes buscan representar a la ciudad en una de las celebraciones más emblemáticas, en evento realizado en el Museo de Arte

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/03/2026 01:34 PM.
En Nogales y editada el 30/03/2026 01:52 PM.