Privan de la libertad a hombre en la colonia La Granja

Un hombre fue privado de su libertad por sujetos armados quienes lo sometieron cuando transitaba a bordo de su vehículo por la calle Ures de la colonia La Granja en Nogales, Sonora, donde con lujo de violencia lo subieron a un vehículo para huir del lugar.
El reporte policial detalla que minutos antes de las 13:00 horas se informó al 911 sobre el hecho acudiendo al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SSPC, así como agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública, PESP y efectivos del ejército mexicano.
Tras confirmar el reporte, Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y periciales de la FGJE de Sonora acudieron al sitio para levantar evidencias y finalmente ordenar que el vehículo fuera remolcado al corralón C5 donde continuaron con los trabajos de ley.
Hasta el momento dichas autoridades no han dado a conocer sobre la identidad de la víctima ni otros detalles del caso.