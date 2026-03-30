Privan de la libertad a hombre en la colonia La Granja

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Sujetos armados interceptaron a la víctima y la obligaron a subir a otro vehículo; autoridades desplegaron un operativo en la zona

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 30/03/2026 04:20 PM.
En Nogales y editada el 30/03/2026 04:25 PM.