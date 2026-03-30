Refuerzan operativos 24/7 en Nogales ante repunte de homicidios

Inician nuevas estrategias en Nogales para combatir hechos violentos los representantes de las corporaciones de los diferentes órdenes de gobierno establecieron ciertos operativos durante las 24 horas del día.
El Alcalde Juan Gim Nogales, explicó que a consecuencia de la ola de violencia registrada en esta frontera donde ya se han registrado un total de siete homicidios en la mesa de seguridad se acordó actuar con nuevas acciones.
Estadísticamente traíamos desde diciembre, enero y febrero andábamos muy bajos en homicidios, últimamente hemos tenido, llevamos creo que 7 homicidios de lo que va el año, son muchos, quisiéramos tener cero, pero el día de antier en coordinación con la Defensa, el ejército y toda la Mesa de Seguridad se implementó un operativo que está las 24 horas.
Lo estábamos haciendo esporádicamente por horas y por días, pero a partir de antier, el sábado se hizo ya la reunión en la mesa de seguridad haya en la 45 Zona militar y ahí se estableció ya hacer operativos con todas las dependencias del gobierno para estar presentes en la ciudad 24 horas.
Lo estábamos haciendo esporádicamente por horas y por días, pero a partir de antier, el sábado se hizo ya la reunión en la mesa de seguridad haya en la 45 Zona militar y ahí se estableció ya hacer operativos con todas las dependencias del gobierno para estar presentes en la ciudad 24 horas.
Pues está relacionado puntualmente con gente delictiva, gente de ese mismo sector al que me refiero y están identificados, no tienen que ver con ningún otro caso afortunadamente y es más sencillo con inteligencia de todas las corporaciones resolver este problema.