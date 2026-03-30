Refuerzan operativos 24/7 en Nogales ante repunte de homicidios

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Autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron nuevas estrategias de seguridad permanentes tras registrar siete homicidios en lo que va del año, con acciones coordinadas e inteligencia para contener la violencia

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 30/03/2026 04:28 PM.
En Nogales y editada el 30/03/2026 04:33 PM.