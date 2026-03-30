Refuerzan programas de prevención del delito en Nogales durante vacaciones

En un esfuerzo por mantener la tendencia a la baja en incidencias delictivas y fortalecer el tejido social, la Subdirección de Prevención del Delito de Seguridad Pública Municipal, encabezada por la psicóloga Melissa Encinas, anunció el reforzamiento de sus programas operativos para esta temporada vacacional.
Sabemos que el descanso es importante, el tiempo libre que ellos tengan, que seamos conscientes y que lo usen en actividades que sean de beneficio para ellos. No solamente en que los jóvenes aprendan y se diviertan, sino también para cultivar el tiempo en familia y todos los valores que se desprendan de ello, manifestó.
No bajaremos la guardia, aprovechamos este tiempo libre para convertirlo en conocimiento preventivo que los jóvenes puedan replicar en sus familias, señaló Encinas, respecto al período vacacional escolar de primavera.
Sostuvo que desde el Gobierno de la ciudad hacen un llamado a padres y madres de familia para sumarse a estas redes de apoyo, al enfatizar que la prevención es una tarea compartida entre autoridad y ciudadanía para lograr un Nogales más seguro y en paz.