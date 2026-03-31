Atropellan a hombre en la avenida Obregón; conductor se da a la fuga

...

Un hombre de 56 años resultó con lesiones de gravedad tras ser embestido por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar, en hechos ocurridos frente a la plaza Máquina 501

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/03/2026 04:02 PM.
En Nogales y editada el 31/03/2026 04:05 PM.