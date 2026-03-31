Atropellan a hombre en la avenida Obregón; conductor se da a la fuga

Una persona fue atropellada cuando intentó cruzar la avenida Álvaro Obregón frente a la plaza pública Maquina 501 en Nogales, Sonora.
Este hecho se reportó a las 07:30 horas cuando elementos de Tránsito Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a dicha avenida frente a la central de Autobuses Albatros, donde reportaban una persona atropellada.
En el lugar agentes de vialidad confirmaron el hecho al observar que socorristas de la Cruz Roja se encontraban en el sitio atendiendo a un hombre de nombre Francisco M. quien dijo contar con 56 años, y que momentos antes había sido arrollado.
Detalló que no pudo ver que tipo de vehículo lo impactó y proyectó al pavimento ya que no se detuvo continuando con su marcha hacia el norte de la ciudad, quedando el tendido.
Los paramédicos trasladaron al lesionado al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.