Cicatriz de Guerra celebra 20 años con sesión en vivo disponible en streaming

Veinte años de trayectoria no se cumplen todos los días, y para la banda nogalense Cicatriz de Guerra, la mejor forma de celebrar dos décadas de resistencia musical es compartiendo su esencia con el público, por lo que como un regalo para sus seguidores preparan una sesión en vivo que estará disponible a través de plataformas digitales, marcando un logro en su historia desde su reagrupación en 2019.
En entrevista exclusiva para MAS Medios, Jairo García (bajo), Carlos Fernández (batería), Frankie Ibarra (voz), Bogar Murillo (guitarra) y Beto Acevedo (guitarra), compartieron que lo que inicio en 2006 como una excusa para reunirse a ensayar y convivir entre amigos, ha evolucionado hasta convertirse en un proyecto de legado para la escena del metal y hardcore local, lo que los integrantes reconocieron en sus inicios como un “juego” que no tomaban en serio, ha superado tropiezos y cambios de integrantes, para convertirse en una propuesta profesional, que busca aprovechar las plataformas de streaming y redes sociales.
Con esta reagrupación que se dio en 2019, ya cuando nos volvimos a reagrupar, ahora sí fue ya en serio, ahora que estamos tocando ya en serio, pues empezamos a ver cómo podemos utilizar las plataformas de streaming a nuestro favor, vamos a ver qué podemos hacer en las redes sociales, en Youtube, y pues poco a poco, somos una banda autogestiva, la verdad es que nosotros mismos hacemos todo, sí recorrimos a apoyos de nuestros amigos, de los recursos que podemos, comentó García.
A pesar de los retos que implica ser una banda autogestiva en una frontera donde predominan otros géneros musicales, Cicatriz de Guerra se mantiene firme en su propuesta alternativa, ya que para los músicos el proyecto funciona como un desahogo de la vida cotidiana y el trabajo, demostrando que el arte musical independiente puede convertirse en un sonido que culto, cuando se trabaja con disciplina y se cuenta con el apoyo de exintegrantes y amigos cercanos, así como su público que los ha seguido por más de 20 años.
Pues yo digo la neta que la raza que nos, que ha seguido a cicatriz más bien desde hace 20 años, pues va a haber material para otros 20 años todavía, que ahorita esta reorganización, como dijo Jairo, no es de okis, esta reorganización la estamos tomando más en serio, dentro de todas nuestras posibilidades de tiempo, de dinero, de todo, y pues, como dice el grito, esto es más que un juego, es más que diversión, indicó Acevedo.