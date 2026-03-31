Cicatriz de Guerra celebra 20 años con sesión en vivo disponible en streaming

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La banda nogalense de metal y hardcore prepara un material especial tras su reagrupación en 2019, apostando por el streaming para consolidar su legado musical

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 31/03/2026 04:40 PM.
En Nogales y editada el 31/03/2026 04:46 PM.