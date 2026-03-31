Detienen a conductor ebrio tras provocar choque en la colonia Moderna

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Un hombre de 69 años fue asegurado por agentes de Tránsito luego de impactar otro vehículo al salir de un estacionamiento en el Mercado de Abastos; fue diagnosticado en segundo grado de ebriedad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/03/2026 04:06 PM.
En Nogales y editada el 31/03/2026 04:09 PM.