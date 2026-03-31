Detienen a conductor ebrio tras provocar choque en la colonia Moderna

Un conductor ebrio fue detenido por agentes de tránsito luego de chocar un vehículo cuando salía de un estacionamiento en el conocido mercado de Abastos en la colonia Moderna en Nogales, Sonora.
El hecho se documentó a las 18:14 horas cuando elementos de vialidad acudieron al mercado ubicado sobre la avenida Plutarco Elías Calles, donde reportaban un accidente de tránsito tipo choque.
En el lugar observaron un vehículo Chevrolet Cobalt de color rojo y un Kia Sorento de reciente modelo de color gris, los cuales presentaban daños por choque reciente, procediendo a entrevistarse con el afectado de nombre Luis de 31 años.
El hombre manifestó que al ir circulando por dicha avenida en el carril central izquierdo, observó que de un cajón de estacionamiento de los Abastos, salió el conductor de una sedán Chevrolet invadiendo su carril golpeando su costado izquierdo.
Dijo que al momento detuvo su marcha y reportó el hecho, señalando al conductor responsable del percance, por lo que los oficiales procedieron a abordar al de nombre Ramón R. "N" de 69 años a quien le fueron leídos sus derechos como persona retenida.
El presunto fue valorado por el médico de guardia quien determinó que no era apto para conducir al encontrarse en segundo grado de ebriedad, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana con detenido, donde quedo a disposición de un Ministerio Público.