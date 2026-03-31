Sin identificar hombre ejecutado en Los Ángeles

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A tres días del ataque armado, el motociclista asesinado continúa en calidad de desconocido; autoridades tampoco tienen datos de la víctima de privación ilegal registrada en La Granja

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 31/03/2026 04:16 PM.
En Nogales y editada el 31/03/2026 04:19 PM.