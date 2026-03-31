Sin identificar hombre ejecutado en Los Ángeles

A tres días de haber sido ejecutado a balazos en calles del fraccionamiento Los Ángeles el hombre víctima de sujetos armados sigue en calidad de desconocido, sus restos se encuentran en una funeraria local de Nogales, Sonora.
Cabe mencionar que en la misma situación se encuentra el hombre que fue privado de la libertad el pasado lunes en la colonia La Granja.
De acuerdo con los reportes oficiales hasta la tarde del martes 31 de marzo, el motociclista que fue asesinado en la calle Arcángel Germain de dicho sector no ha sido identificado de manera oficial.
Según los datos oficiales hasta el momento ninguna persona ha acudido ante las autoridades ministeriales a realizar el reclamo del cuerpo ni se han presentado documentos oficiales que lo identifiquen plenamente.
Por lo que se desconoce la identidad y el origen de esta persona, confirmando con base a la autopsia que murió a consecuencia de las heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.
Estos hechos violentos se registraron el pasado domingo en minutos después de las 14:00 horas, cuando autoridades acudieron a la calle señalada donde reportaron disparos y la presencia de un hombre herido.
Agentes municipales y socorristas acudieron al lugar y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y periciales realizaron las diligencias de ley con los resultados hasta hoy mencionados.
Sobre el caso del hombre que fue sometido y privado de su libertad en la calle Ures de la colonia La Granja se informó que no existe mayor información sobre su identidad y se espera que a través de una denuncia se confirme oficialmente su identidad.