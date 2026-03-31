Invitan a vivir Semana Santa con fe en la iglesia San José Sánchez del Río

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Del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, la parroquia de la colonia La Mesa realizará misas, viacrucis y actos litúrgicos abiertos a la comunidad del sur de Nogales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 31/03/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 31/03/2026 04:51 PM.