Invitan a vivir Semana Santa con fe en la iglesia San José Sánchez del Río

Durante estos días santos, la iglesia de San José Sánchez del Rio, hace un llamado a la población del sur de la frontera de Nogales y de la colonia La Mesa a participar en las actividades de reflexión, fe y comunidad, que tendrán lugar desde este jueves y terminarán con las celebraciones el domingo de resurrección.
De acuerdo con la información proporcionada por el padre Edgardo Gámez, guía espiritual de esta comunidad, este 02 de abril o jueves santo, se tendrá la ceremonia de la ultima cena en los horarios de 16:00 en el Cíbuta, 17:30 en el Ejido Cíbuta uno y a las 19:00 horas en la iglesia de la colonia La Mesa.
Para el 3 de abril, viernes santo, se tendrá el viacrucis en punto de las 10:00 horas, tomando como punto de partida la esquina de Bicentenario y Pitayas, para continuar con la representación de la pasión de cristo a las 17:00, la marcha del silencio a las 18:00 y el rosario del pésame a las 19:00.
El 4 de abril, sábado de gloria habrá misa de bendición del agua y la luz, a las 18:00 horas en el Cíbuta, 19:30 ejido Cíbuta uno y 21:00 en La Mesa, celebración que conlleva una gran importancia dentro de las creencias de la iglesia católica, para terminar con misas de resurrección el domingo 5 de abril, todo esto en el templo principal de San José Sánchez del Rio.
La invitación es abierta para toda la comunidad de acuerdo con el párroco Gámez, sobre todo aquellas familias del sur de la frontera, que busquen vivir estos días con ferviente espiritualidad en un creciente sector de fieles.