Mujeres al 100 intensifica visitas domiciliarias en La Mesa durante Semana Mayor

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La coordinadora Angélica Burgos Garay informó que se intensificará la atención en la colonia La Mesa para brindar asesoría, orientación y acompañamiento a mujeres durante el periodo vacacional

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/03/2026 02:28 PM.
En Nogales y editada el 31/03/2026 02:31 PM.