Mujeres al 100 intensifica visitas domiciliarias en La Mesa durante Semana Mayor

Durante el asueto vacacional por Semana Mayor, la red de Mujeres al 100 intensificará las visitas domiciliarias en el fraccionamiento La Mesa, con el fin de llevar información a las vecinas de esta colonia en Nogales, Sonora.
La coordinadora en Nogales Angélica Burgos Garay, informó de la importancia de llevar el mensaje de aliento a las mujeres de esta frontera, aprovechando que estos días estarán en sus casas.
Queremos que conozcan los beneficios que tienen al pertenecer a esta red…que sepan que no están solas y que cuentan con un respaldo de profesionales de toda la entidad, indicó.
Con este programa se brindan asesorías, orientación y apoyo a las mujeres y se busca la solución de manera conjunta…a los problemas que les afectan en lo familiar y en sus colonias, añadió.