Riñas vecinales dejan dos personas lesionadas en Nogales

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Dos hombres resultaron con lesiones tras ser agredidos por sus vecinos en distintos hechos ocurridos en las colonias La Mesa y Colosio, presuntamente por conflictos personales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/03/2026 03:58 PM.
En Nogales y editada el 31/03/2026 04:00 PM.