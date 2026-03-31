Riñas vecinales dejan dos personas lesionadas en Nogales

Un residente de la colonia La Mesa al sur de Nogales, Sonora, reportó que fue víctima de una agresión física por parte de su vecino quien le reclamó que sus perros no dejan dormir y al contestarle que sus animales estaban resguardados dentro de su casa éste comenzó a golpearlo.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 17:14 horas que agentes municipales se trasladaran a la calle Circuito Pitaya del fraccionamiento señalado, donde reportaban a una persona que fue agredida a golpes.
En el lugar los oficiales se entrevistaron con Gabriel de 44 años, el cual les manifestó que momentos antes al salir de su casa fue abordado por su vecino de quien no conoce sus generales, el cual le reclamó que sus perros hacen mucho ruido y no dejan dormir.
Detalló que al contestarle que sus perros se encuentran debidamente resguardados en su domicilio y al darse la vuelta para retirarse fue atacado con un casco a la altura de la nuca, lo que le hizo perder el equilibrio continuando con la agresión hasta que intervino su esposa para evitar que continuaran golpeándolo.
Ante lo sucedido se trasladó a la víctima ante el médico de guardia quien lo diagnosticó de sus lesiones, leyendo sus derechos como víctima de delito.
Dijo que mientras lo agredía le reclamaba que espiaba a su esposa, situación que negó, continuando la agresión unos momentos más para posteriormente retirarse del lugar.
Ante lo sucedido la víctima fue trasladada ante el médico de guardia quien lo dictamino con lesiones qué tardan menos de 15 días en sanar.