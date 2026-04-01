Agencias fiscales de Sonora suspenderán labores por Semana Santa

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Oficinas permanecerán cerradas del 2 al 4 de abril, mientras autoridades invitan a utilizar plataformas digitales para cumplir con trámites durante el asueto

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/04/2026 03:51 PM.
En Nogales y editada el 01/04/2026 03:55 PM.