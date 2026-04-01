Agencias fiscales de Sonora suspenderán labores por Semana Santa

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los sonorenses, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda, anunció el periodo de asueto correspondiente a la Semana Santa 2026.
De acuerdo con el comunicado oficial, las 27 Agencias y Subagencias Fiscales del estado suspenderán labores los días jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril, con la premisa que este miércoles 1 se contempla cierre a las 13:00 horas, para reanudar operaciones administrativas y de atención presencial en su horario habitual el próximo lunes 6 de abril.
En esta frontera, bajo la dirección de Ramón Baldenebro Garduño, el equipo de la Agencia Fiscal local operó con una estrategia de proximidad y eficiencia administrativa en atención a la instrucción directa del Secretario de Hacienda del Estado, Roberto Carlos Hernández Cordero, al extender su horario de servicio hasta las 18:00 horas el pasado martes 31 de marzo.
Esta medida respondió a la fecha límite para la revalidación de placas vehiculares 2026, al permitir que un mayor número de contribuyentes nogalenses evitaran multas por pagos extemporáneos y lograran regularizar su situación de manera presencial.
Estas acciones forman parte de la visión hacendaria impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, cuya estrategia financiera se ha centrado en la modernización de los procesos de recaudación y el fortalecimiento de las finanzas públicas para convertirlas en bienestar social.
La administración estatal ha priorizado la facilitación de trámites, reducir la burocracia y ofrecer alternativas digitales para que el cumplimiento fiscal no represente una carga, sino un proceso ágil y transparente.
Como parte de las alternativas de pago durante el asueto, pese al cierre de oficinas físicas durante los días santos, la Secretaría de Hacienda recordó que se mantienen habilitadas las plataformas digitales y puntos externos para quienes deseen realizar trámites de revalidación en portal oficial hacienda.sonora.gob.mx, con opción de envío a domicilio, así como en bancos y comercios autorizados.