Club Rotario Nogales Industrial impulsa torneo de golf con causa social

Con el principal objetivo de llevar apoyos a sectores vulnerables de la frontera, como lo han realizado durante toda su historia, el Club Rotario Nogales Industrial, presentó este miércoles, lo que será su torneo de golf a beneficio de este 2026, con la suma de patrocinadores de empresas privadas, oficinas gubernamentales y el trabajo directo de sus miembros.
En conferencia de prensa los integrantes de este club de servicio, encabezados por su presidente David Chavoya y el organizador de este esfuerzo Michel Liera, informaron que afortunadamente y gracias al apoyo de los jugadores, se logró una venta total de los espacios para el torneo lo que significa acciones a favor de los más necesitados.
Es de mi total placer, orgullo y decirles que este torneo por segundo año consecutivo es soldado. Un aplauso para los socios del club, hicieron una muy buena chamba, trabajando y buscando jugadores, hemos logrado completar 100% del torneo y estamos muy orgullosos de poder llevarlo a cabo un año más. Pero no queremos solamente platicarles del torneo, sino queremos platicarles de qué hacemos gracias al torneo, mencionó Liera.
De la misma forma reiteró, que en esta ocasión además de la ambiciosa meta de 3 mil mesa bancos rehabilitados en 2 años, se incluye un convenio de colaboración directamente con el instituto educativo CECATI 128, en donde padres de familias, profesores y los mismos jóvenes estudiantes podrán aprender lo básico para el continuar con la labor de mejorar este equipamiento educativo.
Ha funcionado mucho por la gran necesidad que hay en las escuelas de tener una mesa banca, en ocasiones no había un punto o una inscripción para un niño por falta de una mesa banca. Estos son uno de los proyectos de los servicios que hacemos. Antes también quiero agradecer a todos los compañeros, a los patrocinadores, que sin ellos esto no se puede lograr. Y hoy, por ser el presidente, es un orgullo doble el dirigir este club tan exitoso, tan unido y tan trabajador, indicó Chavoya.