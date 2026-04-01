Club Rotario Nogales Industrial impulsa torneo de golf con causa social

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El evento, con cupo lleno por segundo año consecutivo, permitirá financiar apoyos a sectores vulnerables, incluyendo proyectos educativos y de salud en la comunidad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/04/2026 04:41 PM.
En Nogales y editada el 01/04/2026 04:47 PM.