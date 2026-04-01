Cobach Nogales I será sede del Concurso Académico regional

El plantel Nogales I del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) se encuentra en plena fase de preparativos para fungir como sede oficial de la etapa de zona del prestigiado Concurso Académico, un evento que reunirá al talento estudiantil de la región el próximo 17 de abril.
Bajo la dirección del maestro Ernesto Félix Vaal, la institución ha iniciado las gestiones para asegurar que este encuentro de conocimientos y habilidades destaque por su excelencia técnica y organizativa. La competencia, que iniciará formalmente a las 8:30 horas, representa una de las plataformas más importantes para el desarrollo integral de los jóvenes sonorenses.
Con un despliegue de talento y disciplina, como parte de la visión estatal “Sonora: Tierra de Oportunidades”, el certamen no se limita únicamente al rigor de las ciencias exactas, sino que abarca una formación integral que pone a prueba la capacidad analítica y creativa de los alumnos en diversas disciplinas fundamentales.
Las categorías que integran la competencia en el estado de Sonora contemplan las Ciencias Exactas y Naturales con Matemáticas, Física, Química y Biología; en Humanidades y Ciencias Sociales figuran Historia, Ética y Estructura Socioeconómica; en Comunicación y Lenguaje van con Literatura y Taller de Lectura y Redacción; mientras que en Expresión Artística y Cultural asumen disciplinas como Pintura, Dibujo y otras manifestaciones que fomentan la sensibilidad estética.
Para garantizar la imparcialidad y el alto nivel de la competencia, el comité organizador ha convocado a personalidades con experiencia y trayectoria en los ámbitos académico y cultural, al buscar que la evaluación de los proyectos y exámenes contribuya significativamente al crecimiento de los estudiantes.
Para nuestra institución será un verdadero honor contar con la presencia y experiencia de quienes contribuirán de manera significativa al desarrollo y realce de esta actividad académica, señaló la dirección del plantel, al enfatizar el compromiso del Cobach con la calidad educativa en este 50 Aniversario de la institución.