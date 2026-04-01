Cobach Nogales I será sede del Concurso Académico regional

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El plantel se alista para recibir a estudiantes el próximo 17 de abril en una competencia que evaluará conocimientos en ciencias, humanidades, lenguaje y expresión artística

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/04/2026 12:07 PM.
En Nogales y editada el 01/04/2026 12:25 PM.