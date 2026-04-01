Crean Comité FAISMUN para pavimentación en Bellavista

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Vecinos y autoridades formalizan el arranque del proyecto para pavimentar el circuito interior, una obra largamente solicitada que mejorará la conectividad del sector

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/04/2026 03:58 PM.
En Nogales y editada el 01/04/2026 04:01 PM.