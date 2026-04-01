Crean Comité FAISMUN para pavimentación en Bellavista

Como un avance decisivo para la infraestructura urbana de la ciudad, se formalizó la creación del Comité FAISMUN en el sector Bellavista, que marca el inicio oficial de las gestiones para la pavimentación del circuito interior de las calles Bellavista Poniente.
La regidora por Morena Edith Reichel, promotora activa de este proyecto, destacó que esta obra responde a una demanda histórica de los vecinos, al precisar que el tramo a intervenir comprende el segmento entre la calle Municipio de Ónavas y Bellavista Oriente, una zona que por años había solicitado atención prioritaria.
Desde la coordinación ciudadana y voluntad política, de acuerdo con la funcionaria, la cristalización de este proyecto es el resultado de una fórmula clave con el compromiso del alcalde Juan Francisco Gim Nogales y la participación directa de la ciudadanía.
Una obra que por años fue solicitada hoy empieza a hacerse realidad gracias a la visión de nuestro alcalde y al trabajo coordinado con los vecinos. El trabajo territorial no es discurso, siempre va acompañado de resultados, afirmó Reichel.
Con la conformación de este comité, los residentes del sector no solo aseguran la transparencia en la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), sino que se convierten en vigilantes directos de una obra que mejorará la conectividad y la plusvalía de sus hogares.
La regidora Edith Reichel expuso que este anuncio reafirma la estrategia de la actual administración de priorizar las zonas de mayor rezago, bajo una gestión que busca transformar las peticiones sociales en realidades de concreto.