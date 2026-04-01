Detienen a dos con armas y vehículo irregular en la Empalme Nogales

...

Agentes municipales aseguraron a dos sujetos que circulaban a exceso de velocidad en un auto con placas sobrepuestas, encontrándoles armas de fuego y cargadores

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 01/04/2026 04:18 PM.
En Nogales y editada el 01/04/2026 04:25 PM.