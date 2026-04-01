Detienen a dos con armas y vehículo irregular en la Empalme Nogales

Dos personas que tripulaban un vehículo con placas sobre puestas y que se conducía en exceso de velocidad fueron detenidas por agentes municipales en posesión de armas de fuego y cargadores en la colonia Empalme Nogales en esta frontera.
De acuerdo con el reporte policial fue alrededor de las 18:40 horas que elementos del Departamento de Vehículos Robados de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal en recorrido de vigilancia sobre la avenida Jesús García y calle Nacori de dicho sector observaron un vehículo que se manejaba en exceso de velocidad y de manera errática.
Se trató de un sedán Volkswagen línes Jetta de color blanco que al ser verificado por los agentes observaron que la placa no correspondía al vehículo, por lo que le marcaron el alto con luces y sirena.
Por tal motivo abordaron al conductor de nombre José F. “N”, de 27 años, y al copiloto quien dijo llamarse Kenneth D. “N”, de 25 años, este último trataba de ocultar debajo de su pierna lo que parecía ser un arma de fuego, por lo que los agentes procedieron al aseguramiento de ambos en el acto.
Se informó que tras le revisión al auto y los sospechosos les fueron decomisadas dos armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, con sus respectivos cargadores y otro cargador extra todos con cartuchos útiles del mismo calibre.
Ante lo sucedido los detenidos y la materia de delito fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, FGR, donde se encargarán del deslinde de responsabilidades. En tanto, el vehículo fue remolcado y quedó bajo resguardo en el corralón federal.