Fortalecen valores en jóvenes con Campamento Heptatlón 2026

Desde la premisa de fortalecer valores, disciplina y la sana convivencia entre la juventud, se llevó a cabo con éxito el Campamento de Semana Santa Heptatlón 2026, una iniciativa de la Subdirección de Prevención del Delito de Seguridad Pública Municipal que reunió a decenas de jóvenes en la comunidad rural de Mascareñas.
Melissa Encinas, titular de dicha dependencia, calificó la jornada como una experiencia formativa integral, ya que, el evento no solo contó con jóvenes integrantes del grupo Heptatlón, sino que extendió su impacto a invitados especiales provenientes de Santa Cruz, diversos sectores de Nogales y familias de la propia comunidad rural de Mascareñas, quienes fueron anfitriones de estas acciones el pasado fin de semana.
Desde la perspectiva de capacitación y aventura para la prevención, durante el campamento, las y los participantes recibieron adiestramiento práctico en diversas disciplinas al aire libre, supervisadas por expertos de instituciones aliadas y coordinadas por el Comandante Francisco Cota Soto, responsable del grupo.
El programa incluyó técnicas de supervivencia con acciones precisas de senderismo, campismo, elaboración de nudos, armado de casas de campaña y encendido seguro de fogata, además del desarrollo de actividades que desafiaron su destreza física con prácticas de rapel, tombling y dinámicas de trabajo en equipo, además de convivencia recreativa con monta de toro mecánico y el tradicional juego de jalar la cuerda, de fomento al espíritu de cuerpo y la confianza mutua.
Este campamento busca dotar a nuestros jóvenes de herramientas para la vida, alejándolos de conductas de riesgo a través de la disciplina y el contacto con la naturaleza, señaló Melissa Encinas durante el informe de resultados.
El evento contó además con la participación y resguardo de elementos de Bomberos, Protección Civil, grupos Scout, Policía Estatal, Prevención Estatal y personal especializado que garantizó entorno seguro para las y los asistentes, donde resaltaron que buscan ir más allá de la vigilancia, así como apostar por la formación de ciudadanos responsables y solidarios.