Fortalecen valores en jóvenes con Campamento Heptatlón 2026

...

Decenas de participantes vivieron una experiencia formativa en Mascareñas, donde combinaron disciplina, convivencia y actividades al aire libre como parte de la estrategia de prevención del delito

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/04/2026 04:01 PM.
En Nogales y editada el 01/04/2026 04:05 PM.