Grupo de sujetos golpea a joven en estacionamiento de Home Depot

Una persona reportó a las autoridades que fue víctima de un grupo de sujetos que abordaban un vehículo y una motocicleta quienes tras perseguirlo los sometieron a golpes en el estacionamiento del Home Depot en la colonia El Greco.
Esta agresión fue documentada alrededor de las 11:49 horas cuando agentes municipales acudieron al comercio ubicado sobre el periférico Luis Donaldo Colosio donde localizaron a la persona lesionada.
El afectado se identificó como Jorge de 20 años, y les manifestó que momentos antes al encontrarse en su vehículo en calles de la colonia Luis Donaldo Colosio se le emparejó una motocicleta de color blanco, los cuales comenzaron a seguirlo por varias calles.
Dijo que al llegar a la tienda comercial señalada intentó huir a fuerza de carrera, siendo alcanzado por ambos masculinos quienes comenzaron a golpearlo, arribando momentos después dos personas más abordo de un edán marca Ford, los cuales también comenzaron a agredirlo.
Mencionó que al retirarse sus agresores marcó al número de emergencias 911 para pedir ayuda, ante lo sucedido trasladaron al afectado al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado de sus lesiones leyéndole sus derechos como víctima de delito.