Grupo de sujetos golpea a joven en estacionamiento de Home Depot

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La víctima fue perseguida por varios individuos en motocicleta y vehículo antes de ser agredida; recibió atención médica tras los hechos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/04/2026 04:33 PM.
En Nogales y editada el 01/04/2026 04:41 PM.