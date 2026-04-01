Entre madera y esperanza, migrantes crean instrumentos en Casa de Misericordia

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El taller de laudería liderado por Rosario Veira transforma la vida de personas en tránsito, quienes encuentran en la fabricación de ukeleles una fuente de sustento y expresión artística

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/04/2026 04:56 PM.
En Nogales y editada el 01/04/2026 04:59 PM.