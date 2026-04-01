OOMAPAS anuncia horario especial y cierre por Semana Santa

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El organismo operará este jueves con atención limitada y suspenderá actividades viernes y sábado, por lo que exhorta a usuarios a realizar trámites con anticipación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/04/2026 12:46 PM.
En Nogales y editada el 01/04/2026 12:50 PM.