OOMAPAS anuncia horario especial y cierre por Semana Santa

Con motivo del periodo de Semana Santa, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales (OOMAPAS) informó que este jueves 2 de abril operará con horario especial en sus módulos de atención, mientras que el viernes 3 y sábado 4 de abril permanecerán cerrados.
La dependencia dio a conocer que el jueves estarán brindando servicio en los módulos de Soriana, San Carlos, Ruiz Cortines, Auto Pago Centro y Periférico, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, para atender a los usuarios que requieran realizar trámites, pagos o alguna consulta.
Asimismo, se informó que durante el viernes 3 y sábado 4 de abril todos los módulos de OOMAPAS suspenderán actividades, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias y realizar sus gestiones con anticipación para evitar contratiempos.
El servicio se reanudará el lunes 6 de abril, cuando los módulos volverán a operar en su horario habitual.
Para mayores informes, OOMAPAS puso a disposición de los usuarios la línea 073 y la página oficial de Facebook OOMAPAS Nogales, donde se podrán consultar detalles adicionales y actualizaciones relacionadas con la atención al público.