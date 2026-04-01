Perro ataca a adulto mayor en Lomas de Fátima

Un hombre adulto mayor fue mordido en su pantorrilla por un can que lo atacó cuando caminaba por la calle en la colonia Lomas de Fátima, el propietario del animal fue citado por las autoridades a presentarse ante un juez cívico.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 07:10 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Camino del Sol de la colonia señalada donde reportaban a una persona lesionada por mordedura de un perro.
En el lugar se entrevistaron con Martín de 61 años, el cual les manifestó que el día anterior cuando caminaba por esa calle cuando le salió al paso un perro de talla chica el cual lo mordió a la altura de la pantorrilla para posteriormente introducirse a un domicilio.
Dijo que se retiró a su casa donde se curó la herida, siendo hasta el siguiente día que se percató que la lesión continuaba sangrando mucho, por lo que acudió al médico donde fue valorado con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.
Tras el reporte los agentes notificaron al propietario del can, sobre que deberá presentarse ante el juzgado cívico junto con la persona afectada para que se resuelva la afectación.