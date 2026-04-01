Perro ataca a adulto mayor en Lomas de Fátima

...

Un hombre de 61 años resultó lesionado en la pantorrilla tras ser mordido; el dueño del animal deberá comparecer ante un juez cívico

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/04/2026 04:28 PM.
En Nogales y editada el 01/04/2026 04:33 PM.