Tesorería de Nogales operará con horario especial en Semana Santa

Con el fin de atender a los contribuyentes durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Tesorería Municipal operará con horario especial y mantendrá abiertas únicamente las cajas del Palacio Municipal, mientras que el módulo ubicado en el edificio de Seguridad Pública, conocido como C4, brindará servicio las 24 horas, todos los días del año.
El director de Ingresos de la dependencia, Ulises Carrillo Kimball, informó que la Tesorería cuenta con varios módulos distribuidos en la ciudad; sin embargo, debido al periodo vacacional, todos permanecerán cerrados, excepto el de la Presidencia Municipal y el del C4.
Explicó que el jueves 2 y viernes 3 de abril, las cajas de la Tesorería en Palacio estarán abiertas en un horario de 09:00 a 13:00 horas, mientras que el sábado y domingo permanecerán cerradas.
En cuanto a la caja de pagos ubicada en el edificio de Seguridad Pública, señaló que ésta continuará operando durante todos los días del asueto, por lo que invitó a los ciudadanos a realizar ahí sus contribuciones o bien acudir a la Tesorería de Palacio durante Jueves Santo y Viernes Santo.
Precisó que el lunes 5 de abril todo el personal de los distintos módulos de pago reanudará sus labores habituales, en horario de 08:00 a 15:00 horas, excepto la Tesorería de Palacio, que opera de 08:00 a 18:00 horas.