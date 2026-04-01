Tesorería de Nogales operará con horario especial en Semana Santa

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Solo las cajas del Palacio Municipal y el módulo del C4 brindarán atención durante el periodo vacacional, este último con servicio las 24 horas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/04/2026 12:58 PM.
En Nogales y editada el 01/04/2026 12:59 PM.