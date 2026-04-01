Tribu Lipan Apache avanza en escrituración y servicios básicos en Mascareñas

“No somos de mucho hacer ruido, pero somos de estar trabajando y tocando puertas para los logros que tenemos”, compartió Joel Cabral Cruz, gobernador tradicional de la Tribu Lipan Apache, al anunciar una serie de avances históricos que buscan transformar la vida de su comunidad en Mascareñas, destacando el progreso en la escrituración de su reserva y la llegada de servicios básicos sin costo para su gente.
Cabral mencionó que, tras meses de gestiones con autoridades municipales y estatales, el proyecto de la reserva indígena en Nogales tendrá un proceso decisivo, ya que se estima que en un periodo de siete a ocho meses el proceso de escrituración y mapeo de sus tierras concluya formalmente, lo que representa un logro social para las familias que integran la comunidad Lipan Apache (Chiricahua y Coyotero).
Fíjate que ahorita estamos en pláticas con el secretario, estamos en pláticas con la gente del alcalde, lo cual estamos agradecidos con ellos por todo el apoyo y toda la asistencia que nos han otorgado estos últimos días, y estos últimos meses más bien, y este es uno de los proyectos que viene, es ese, es el de escrituración del previo de nosotros, vamos a entrar junto con un paquete que se va a meter ahí, con los mapas, vamos a trabajar junto con ellos, parece que yo considero que unos ocho meses, siete meses a más tardar, esto va a fluir, es un gran logro, va a ser un gran logro para nuestra gente, manifestó Cabral.
Manifestó que, se proyecta que la comunidad sea conectada a la futura planta de tratadora de aguas en Mascareñas, garantizando servicios de agua y drenaje, además compartió que, a nivel binacional, la tribu ha fortalecido sus lazos con la Alianza Apache en Nuevo México, logrando avances en un programa de repatriación para trasladar los restos de una antepasada Lipan desde Estados Unidos, hacia un nuevo panteón exclusivo para la tribu que se ubicará en la zona cercana a la frontera.
Son alrededor de entre 47 a 50 familias por el momento, de nuevo es completamente gratis, este proyecto no tiene ningún costo, incluso las personas que ya tengan su cuarto, que ya tengan su casita, la misma comisión les va a regalar la bufa y se la van a instalar, la van a dejar todo listo para que ellos vengan y se conecten, esos son los proyectos que buscamos nosotros, eso es lo que estamos buscando para nuestra gente, no queremos exprimir a nuestra gente, al contrario, queremos que se activen, que apoyen, que se muevan, que se motiven para que ellos con orgullo digan nosotros somos quienes somos porque estamos trabajando con una comunidad, mencionó.