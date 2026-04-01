Tribu Lipan Apache avanza en escrituración y servicios básicos en Mascareñas

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El gobernador tradicional Joel Cabral Cruz anunció que en menos de un año podrían concluir los trámites legales de la reserva, además de lograr electrificación gratuita y futuros servicios de agua para decenas de familias

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/04/2026 04:51 PM.
En Nogales y editada el 01/04/2026 04:53 PM.