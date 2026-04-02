Anuncia Banco de Alimentos de Nogales calendario de entregas para el mes de abril

A fin de mantener la transparencia y asegurar que el apoyo llegue de manera oportuna a las familias registradas, el Banco de Alimentos de Nogales, bajo la dirección de Yomara Jacquez Pérez, dio a conocer el calendario oficial de distribución para el mes de abril.A través de un comunicado oficial, la institución hizo un llamado a los beneficiarios para que ubiquen con precisión su comunidad, así como el día y la hora que les corresponde asistir para recibir sus paquetes alimentarios.Como puntos clave del calendario, la jornada de entregas inició el miércoles 1 de abril al atender a las colonias Solidaridad, Tápiros y Faustino Félix desde las 9:00, así como en el tejaban; el jueves 2 estarán en los sectores Flores Magón y Represo, mientras que el viernes van a tomarse como inhábil.Para los días lunes 6, martes 7 y miércoles 8 visitarán las colonias Rosarito, Colinas del Sol, La Mesa, así como Benito Juárez y Colosio, con entregas en bodega para los grupos A, B, C, D, E y F el martes.Las entregas foráneas se han programado visitas a comunidades rurales como Mascareñas el 9 de abril, donde también se atenderá a San Lázaro, mientras que Cíbuta quedó para el 13 de abril y Santa Ana el día 24; al precisar casos especiales los días viernes 10 y 17 de abril que se han designado espacios para la entrega de faltantes de despensa.Como parte de la logística y coordinación, el Banco de Alimentos resalta la importancia de la puntualidad para agilizar los procesos en los diferentes puntos de entrega, los cuales incluyen zonas estratégicas como la 45 Zona Militar, Magdalena y diversos grupos habitacionales debidamente acreditados.Cabe destacar que el calendario del mes cierra con un recordatorio especial por el “Día del Niño”, al reafirmar el compromiso del Banco de Alimentos con el bienestar integral de los sectores más vulnerables de la población fronteriza, con invitación a toda la red de beneficiarios a consultar la lista completa de horarios y ubicaciones para evitar contratiempos.