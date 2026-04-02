Anuncia Banco de Alimentos de Nogales calendario de entregas para el mes de abril

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El Banco de Alimentos de Nogales dio a conocer su calendario de distribución de abril, con el objetivo de garantizar una entrega ordenada y oportuna de apoyos a familias beneficiarias en colonias y comunidades rurales.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/04/2026 04:23 PM.
En Nogales y editada el 02/04/2026 04:27 PM.