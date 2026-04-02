Arranca Academia de Bomberos 2026 con profesionalización regional

Arranca Academia de Bomberos 2026 con profesionalización regional
Ver más imágenes
...

El Cuerpo de Bomberos de Nogales arrancó su Academia 2026 con 24 cadetes, destacando un modelo de formación más técnico, inclusivo y enfocado en la preparación profesional para enfrentar emergencias con mayor seguridad.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/04/2026 04:15 PM.
En Nogales y editada el 02/04/2026 04:22 PM.