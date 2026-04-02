Arranca Academia de Bomberos 2026 con profesionalización regional

Con una convocatoria que superó las expectativas y un marcado énfasis en la colaboración interinstitucional, el Cuerpo de Bomberos de Nogales dio inicio formal a su Academia 2026. El evento, encabezado por el Comandante y Jefe César Vélez, marcó el inicio de la formación de 24 nuevos aspirantes que buscan sumarse a las filas de “tragahumo”.Desde el liderazgo de una nueva visión, el Comandante César Vélez destacó que esta es la primera academia bajo su gestión técnica y administrativa, al precisar que recibieron 40 solicitudes, al centrar su discurso en la evolución del bombero ahora como profesión, al enfatizar que la mística del servicio ya no basta y hoy se requiere conocimiento técnico para garantizar que el regreso sano a casa.
Esta es la primera academia que me toca encabezar desde que asumimos la jefatura en enero, no buscamos solo personas con ganas de ayudar, buscamos profesionales. El compromiso es que cada bombero que salga de aquí tenga las herramientas técnicas para salvaguardar a la comunidad, pero, sobre todo, para que regrese sano y salvo a su hogar, expuso.
A los aspirantes se les dice desde el día uno: los vamos a llevar al límite. El fuego no tiene consideración y el cansancio en un incendio puede ser mortal. Vamos a empezar desde cero, enseñándoles a gatear antes de correr, pero con la meta de que al final de este proceso, la disciplina sea su mayor herramienta, manifestó.
Venimos a sumarnos como alumnos, no importa el rango que tengamos en nuestro municipio, aquí venimos a aprender y a unificar criterios. Si mañana tenemos una emergencia grande donde Nogales e Imuris tengan que trabajar juntos, tenemos que hablar el mismo lenguaje técnico, dijo.